FIDEUA repas à thème Restaurant L’Auberge Saint-Pantaléon-les-Vignes dimanche 14 septembre 2025.

Restaurant L’Auberge 1 place de la fontaine Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : Dimanche 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Déjeuner à thème, repas unique en version espagnole pour clore l’été

Restaurant L’Auberge 1 place de la fontaine Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 98 27 laubergestpantaleon@gmail.com

English :

Themed lunch, a unique Spanish-style meal to round off the summer

German :

Themenmittagessen, einmalige Mahlzeit in spanischer Version zum Abschluss des Sommers

Italiano :

Pranzo a tema, un pasto unico in stile spagnolo per concludere l’estate

Espanol :

Almuerzo temático, una comida única al estilo español para redondear el verano

