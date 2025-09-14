FIDEUA repas à thème Restaurant L’Auberge Saint-Pantaléon-les-Vignes
FIDEUA repas à thème Restaurant L’Auberge Saint-Pantaléon-les-Vignes dimanche 14 septembre 2025.
FIDEUA repas à thème
Restaurant L’Auberge 1 place de la fontaine Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme
Tarif : 35 – 35 – EUR
Début : Dimanche 2025-09-14
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Déjeuner à thème, repas unique en version espagnole pour clore l’été
Restaurant L’Auberge 1 place de la fontaine Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 98 27 laubergestpantaleon@gmail.com
English :
Themed lunch, a unique Spanish-style meal to round off the summer
German :
Themenmittagessen, einmalige Mahlzeit in spanischer Version zum Abschluss des Sommers
Italiano :
Pranzo a tema, un pasto unico in stile spagnolo per concludere l’estate
Espanol :
Almuerzo temático, una comida única al estilo español para redondear el verano
