Fidji 1838 Face à face Chartres

Fidji 1838 Face à face

29 Cloître Notre Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Du 4 avril au 2 août 2026, le musée des Beaux-Arts propose une exposition exceptionnelle consacrée aux îles Fidji.

Reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture, cette exposition valorise le patrimoine culturel océanien, à travers notamment les dessins d’Ernest Goupil (1814-1840), artiste embarqué sur l’Astrolabe, dont ceux d’un fonds inédit conservé au musée des Beaux-Arts de Chartres. Une exposition réalisée en collaboration avec le musée du Quai Branly Jacques Chirac. 7 .

English :

From April 4 to August 2, 2026, the Musée des Beaux-Arts presents an exceptional exhibition dedicated to the Fiji Islands.

