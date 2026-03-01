FIDJI • Clamn Dever • Teen Ghost SUPERSONIC Paris

FIDJI (22h00)

(Indie post punk – France)

FIDJI fait son retour sur scène et dévoile de nouveaux morceaux aux sonorités plus mûres, mêlant indie post punk dansant et ambiances planantes. Pour commencer 2026, FIDJI a sorti « Dirty Toxic Love », un premier single chantant aux mélodies hypnotisantes et aux riffs percutants. Plus libre, plus personnel, FIDJI revient avec l’envie de partager cette nouvelle énergie contagieuse sur scène.

Les 3 influences : FOALS, Franz Ferdinand & Arctic Monkeys

https://www.youtube.com/channel/UCj0vLKEgmSW73yWwRPRtnrg

CLAMN DEVER (21h00)

(Rock alternatif – Rock, FR)

Clamn Dever est un groupe parisien inspiré par les grands classiques des 60s autant que par la scène rock contemporaine. Il est formé autour de Ludwig Dosch, poète et songwriter venu d’Allemagne.

Son ancien colocataire, Alexis Ulveling le rejoint avec une guitare lead riche en reverb. Leur ami et artiste Emmanuel Medioni les soutient à la basse et aux choeurs. Le groupe est complété par le jeu de batterie incisif du jeune Félix Langot également habile au clavier.

Coproduction franco-allemande, les chansons à la fois mélodiques et dynamiques sont portées par un solide son rock et leurs diverses influences leur donne un style original que les quatre musiciens répandent sur la ville.

Les 3 influences : Pink Floyd, Velvet Underground, The Doors

https://m.youtube.com/watch?v=zishWc6WOwc

TEEN GHOST (20h00)

(Indie rock – Paris, FR)

Trio formé à Paris en 2023, Teen Ghost délivre un indie rock brûlant, entre urgence post-punk et tempête grunge. Un son brut, authentique, taillé pour la scène. Son premier EP est sorti en mai 2025.

Les 3 influences : Nirvana, Sonic Youth, Pixies

https://teenghost.bandcamp.com/album/teen-ghost

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Mardi 17 Mars 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Si vous êtes fan de… Foals, The Strokes & Bombay Bicycle Club.

Le mardi 17 mars 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-17T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-18T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-17T19:00:00+02:00_2026-03-17T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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