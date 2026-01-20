FIDJI LA DÉPLIANTE CIE TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

FIDJI LA DÉPLIANTE CIE

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Début : 2026-04-10 21:00:00

fin : 2026-04-10

2026-04-10

Mordant, grinçant et drôle, un personnage décapant entre la comédie sociale anglaise et l’anti-héros de Marvel.

Starsky cherche son chat, l’occasion pour lui de partager ses réflexions sur la vie, le monde et les félins.

Entre deux exercices de musculation, Starsky tire le fil de ses raisonnements félinosophiques et nous plonge au cœur d’un monde absurde, à la frontière du stand up, du conte et du cirque dans lequel le vrai et le faux ne font désormais plus qu’un le vraux.

Un spectacle tiré au cordeau avec des punchlines percutantes et surtout l’idée assumée qu’on peut dire beaucoup grâce au rire.

Distribution

De et avec Antoine Nicaud

Durée 55 minutes .

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr

English :

Biting, gritty and funny, this character is a cross between an English social comedy and a Marvel anti-hero.

