Fidji – La Dépliante Cie, Tiers lieu culturel – Le Moulin, Roques

Fidji – La Dépliante Cie Vendredi 10 avril, 21h00 Tiers lieu culturel – Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T21:00:00+02:00 – 2026-04-10T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-10T21:00:00+02:00 – 2026-04-10T22:00:00+02:00

Mordant, grinçant et drôle, un personnage décapant entre la comédie sociale anglaise et l’anti-héros de Marvel. Starsky cherche son chat, l’occasion pour lui de partager ses réflexions sur la vie, le monde et les félins.

Entre deux exercices de musculation, Starsky tire le fil de ses raisonnements « félinosophiques » et nous plonge au cœur d’un monde absurde, à la frontière du stand up, du conte et du cirque dans lequel le vrai et le faux ne font désormais plus qu’un : le vraux.

Un spectacle tiré au cordeau avec des punchlines percutantes et surtout l’idée assumée qu’on peut dire beaucoup grâce au rire.

Distribution : De et avec Antoine Nicaud

Durée : 55 minutes

Dans le cadre du Printemps du rire 2026.

Petite restauration sur place à partir de 18h et entre les deux spectacles.

Soirée avec double plateau. Premier spectacle à 19h30 : Nickel Nicole de la Cie Chez ce cher Serge.

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

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