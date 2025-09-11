Fidji Salle culturelle Le Nantholia Nantheuil

Fidji

Salle culturelle Le Nantholia Les Grésilles Nantheuil Dordogne

Mordant, grinçant et drôle, un personnage décapant entre la comédie sociale anglaise et l’anti-héros de Marvel. Starsky cherche son chat, l’occasion pour lui de partager ses réflexions sur la vie, le monde et les félins.

Entre deux exercices de musculation, Starsky tire le fil de ses raisonnements

félinosophiques et nous plonge au cœur d’un monde absurde, à la frontière du stand up, du conte et du cirque dans lequel le vrai et le faux ne font désormais plus qu’un le vraux.

Un spectacle tiré au cordeau avec des punchlines percutantes et surtout l’idée assumée qu’on peut dire beaucoup grâce au rire.

Spectacle en extérieur. Repli à l’Hangare en cas de mauvais temps. .

Salle culturelle Le Nantholia Les Grésilles Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50 bit.thiviers@perigord-limousin.fr

English : Fidji

Biting, gritty and funny, this character is a cross between an English social comedy and a Marvel anti-hero. Starsky is looking for his cat, an opportunity for him to share his thoughts on life, the world and felines.

German : Fidji

Bissig, grimmig und witzig, eine schillernde Figur zwischen der englischen Sozialkomödie und dem Antihelden von Marvel. Starsky sucht seine Katze, eine Gelegenheit für ihn, seine Gedanken über das Leben, die Welt und die Katzen zu teilen.

Italiano :

Graffiante, pungente e divertente, questo personaggio è un incrocio tra una commedia sociale britannica e un antieroe della Marvel. Starsky è alla ricerca del suo gatto, un’occasione per condividere i suoi pensieri sulla vita, sul mondo e sui felini.

Espanol : Fidji

Mordaz, mordaz y divertido, este personaje es un cruce entre una comedia social británica y un antihéroe de Marvel. Starsky busca a su gato, una oportunidad para compartir sus pensamientos sobre la vida, el mundo y los felinos.

