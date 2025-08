Fidji SUPERSONIC Paris

FIDJI (22h30)

(Indie rock prog – Paris, FR)

FIDJI fait son retour sur scène avec une série de concerts à Paris et dans toute la France ! Le groupe dévoile de nouveaux morceaux aux sonorités plus mûres, mêlant rock dansant et ambiances planantes. Cet été, FIDJI a sorti « Morning Rain », un premier single solaire et introspectif, qui annonce un EP à venir dans les prochains mois. Plus libre, plus personnel, FIDJI revient avec l’envie de partager cette nouvelle énergie en live.

Les 3 influences : FOALS, Franz Ferdinand & Arctic Monkeys

https://open.spotify.com/…/2zdw9quBUX1pZTl0JMFBTC…

https://www.youtube.com/channel/UCj0vLKEgmSW73yWwRPRtnrg

Samedi 13 Septembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… The Rapture, Muse & Them Crooked Vultures

Le samedi 13 septembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

