Fieldwork Marfa Film Festival Galerie Mélanie Rio Fluency Nantes 28 juin 2025 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-28 15:00 – 22:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

A l’occasion de la clôture de « Fieldwork Marfa », programme international de résidence et de recherche pour artistes émergents, les Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire et l’association Fénelon Beaux Arts présentent à la galerie Mélanie Rio Fluency un festival de films vidéo réalisés à Marfa par les artistes et étudiants en immersion artistique dans cette petite ville texane de 2 000 habitants, entre 2011 et 2025. Projection de courts-métrages en continu pendant les trois jours. Horaires spécifiques pour les longs-métrages :Programme du Vendredi 27 juin 2025 de 18h à 22h :18h – “Lost Horses”, réalisé par un groupe de l’Ecole de Clermont-Ferrand, 2012, 38 min18h30 – Discours d’inauguration19h15 – Lili Reynaud-Dewar « Beyond the Land of Minimal Possessions », 2018, 1h2120h50 – Joachim Hamou « Notes, Marfa », 2013, 27 min.21h30 – Léa Bouanich « STAR ET X », 2025, 25 min. Samedi 28 juin de 15h à 22hDimanche 29 juin de 15h à 19h Programme et artistes sur le site de la galerie

Galerie Mélanie Rio Fluency Île de Nantes Nantes 44200

02 40 89 20 40 https://www.rio-fluency.com/ https://www.rio-fluency.com/fr/fieldwork-marfa-film-festival.html