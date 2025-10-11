Fiep • Electric Jaguar Baby SUPERSONIC Paris

Fiep • Electric Jaguar Baby SUPERSONIC Paris samedi 11 octobre 2025.

FIEP (22h30)

(Indie rock – Amsterdam, NLD)

FIEP, le projet musical de Veerle Suzanna Driessen, propose un indierock qui va au-delà des crochets accrocheurs et des mélodies tranchantes. La musique ne révèle pas seulement ce qui se trouve à la surface, mais aussi l’agitation, les doutes, les réflexions et les rêves qui se cachent en dessous – le tout enveloppé d’observations ludiques et de rebondissements inattendus.

Après leur premier EP “77 Stokes Croft” en 2023 et la sortie de l’EP “FRIED RICE” en mai 2024, FIEP a joué dans des festivals néerlandais tels que Eurosonic Noorderslag ’23, Paaspop ’23, Zwarte Cross ’24 et Dauwpop ’24. En mars 2025, FIEP a terminé la sortie de son double EP idiosyncrasique « FRIED RICE, MOON BLISS » et a donné des concerts dans des villes comme Londres, Berlin et Paris, ainsi que sa première tournée des clubs à travers les Pays-Bas. Ce double EP comprend, entre autres, les singles « Same Boat » et « Did the Drummer Change the Bass », qui ont un son plus enjoué, impulsif et indiscipliné. Cela s’explique en partie par le fait que de nombreuses chansons ont été enregistrées en direct avec son groupe de cinq musiciens, ce qui confère à la musique une énergie vibrante.

Les 3 influences : Wet Leg, Pip Blom, Wolf Alice

https://open.spotify.com/artist/4NicMfR6iYKLcfXs1ydcAE…

https://www.youtube.com/watch?v=fGUf3Z4voNw…

ELECTRIC JAGUAR BABY (20h30)

(Fuzz – Ripple Music – Paris, FR)

Des chemises kitch et une Big Muff (volume à 11) suffisent pour enflammer la scène, leur terrain de jeu favoris : 7 tournées européennes en 3 ans avec des groupes comme Go! Zilla, Black Rainbows, You said strange, the Butcherettes, ZigZags, Death Valley Girls, & L.A Witch… EJB is back on stage en 2023 avec leur nouvel album « Psychic Death Safari » fraîchement sorti chez Ripple Music (USA) !

Les 3 influences : Jack White, Ty Segall, QOTSA

https://electricjaguarbaby.bandcamp.com/music

https://www.youtube.com/playlist…

La suite de la programmation arrive très vite !

Samedi 11 Octobre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Le samedi 11 octobre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

