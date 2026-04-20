« Fier·es et libres : quelle est la réalité des droits LGBTQIA+ en Europe ? » Espace Ouest France – 38 rue du Pré Botté – RENNES Rennes Jeudi 28 mai, 18h30 Ille-et-Vilaine

Entrée gratuite – sur inscription

conférence sur la situation des droits LGBTQIA+ en Europe avec la présence d’Emma Rafowicz, députée européenne.

Conférence « Fier·es et libres : quelle est la réalité des droits LGBTQIA+ en Europe ? » le jeudi 28 mai à 18h30.

À l’heure où les droits LGBTQIA+ connaissent des avancées importantes dans certains pays européens, ils restent fragiles, contestés, voire remis en cause dans d’autres. Entre progrès juridiques, réalités vécues et enjeux politiques, quelle est aujourd’hui la situation en Europe ?

À l’occasion de cette conférence ouverte à toutes et tous, Emma Rafowicz, députée européenne engagée sur les questions de droits et d’égalité, apportera son éclairage sur les dynamiques à l’œuvre au sein de l’Union européenne. Elle reviendra notamment sur le rôle des institutions européennes, les leviers d’action existants et les défis à relever pour garantir l’égalité des droits sur l’ensemble du continent.

De plus, des initiatives locales et régionales seront mises en lumière : observatoire de lutte contre les discriminations à l’école et dans l’espace public, projet Erasmus + avec les villes jumelées de Rennes, etc…

Un temps d’échange avec le public permettra de prolonger la réflexion et de partager questions, expériences et perspectives.

Cet évènement est organisé par 4 associations rennaises dans le cadre de « Rennes Fête l’Europe » : la Maison Internationale de Rennes, La Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne – centre EUROPE DIRECT, les Jeunes Européens 35 et le Mouvement européen d’Ille et Vilaine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-28T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-28T20:00:00.000+02:00

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https://my.weezevent.com/emma-rafowicz

Espace Ouest France – 38 rue du Pré Botté – RENNES 38 rue du Pré Botté Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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