Fièr.e.s, l’expo Maison de quartier La Bellangerais Rennes 6 – 20 mars Ille-et-Vilaine

gratuit

Une proposition alphabétique de l’Imprimerie Nocturne dans le cadre du mois des Droits des Femmes.

du 6 au 21 mars 2026

Maison de Quartier La Bellangerais

Vernissage ouvert à toutes et tous le mardi 10 mars à 18h

Début : 2026-03-06T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-20T18:00:00.000+01:00

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



