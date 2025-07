Fiers à cheval Kerivoal Landivisiau

Fiers à cheval Kerivoal Landivisiau dimanche 14 décembre 2025.

Kerivoal Centre-ville Landivisiau Finistère

Début : 2025-12-14 18:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Déambulation lumineuse.

Ils sont curieux, ces drôles de personnages qui viennent à notre rencontre. Ils déambulent tranquillement dans les rues de la Ville, mystérieux, quand tout à coup, notre univers quotidien bascule dans le merveilleux quand ils se transforment en chevaux ivoire, à la fois légers et imposants, poétiques et flamboyants. Des êtres hors du commun, qui nous emportent dans une cavalcade magique, étincelante et musicale. À la nuit tombée, nous les suivons, intrigués, émus de cette invitation au rêve. Un homme tendre, à la fois conteur et joueur, les rejoint sur le Champ de foire et les entraîne dans un enchaînement de tableaux chorégraphiés. Une valse, un tango, un orage, un manège, une joute… Les chevaux de lumière mènent la danse, accompagnés d’une musique tantôt douce, tantôt festive, mis en

mouvements comme dans un songe, entre ombre et lumière, par d’audacieux marionnettistes. Landi, Ville du cheval et Ville en poésie la déambulation de ces magnifiques chevaux gonflables mêle joliment ces deux identités et nous fait entrer en douceur dans les festivités de Noël. Ce spectacle mettra le point final, de manière festive et participative, de cette 8e édition du Festival Moi les Mots.

Tout public.

Conception Hal Collomb, Jean-Baptiste Duperray & Géraldine Clément / Mise en scène Jean-Baptiste Duperray / Costumes et dessins Géraldine Clément / Création musicale Serge Besset / Collaboration artistique Frédéric Grand (artiste bricoleur) / Modélisation 3D Jean-Marc Noirot-Cosson / Production Compagnie des Quidams. © Marc Van Canney. .

Kerivoal Centre-ville Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

