Fierté.e.s du Clos chemin de la Vieille Forme Rochefort
samedi 19 septembre 2026 · chemin de la Vieille Forme · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Fierté.e.s du Clos
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 01:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Un événement communautaire mêlant drag et danse au village associatif.
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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com
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English : Pride of the Clos
A community event mixing drag and dance is held at the associative village.
L’événement Fierté.e.s du Clos Rochefort a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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