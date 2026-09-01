Fierté.e.s du Clos chemin de la Vieille Forme Rochefort

samedi 19 septembre 2026 · chemin de la Vieille Forme · Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Fierté.e.s du Clos

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 01:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Un événement communautaire mêlant drag et danse au village associatif.

.

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pride of the Clos

A community event mixing drag and dance is held at the associative village.

L’événement Fierté.e.s du Clos Rochefort a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan