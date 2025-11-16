Fiertés Games Gymnase Didot Paris
Fiertés Games Gymnase Didot Paris dimanche 16 novembre 2025.
Activités sportives et culturelles pressenties (en fonction
de la disponibilité sur le terrain) : Badminton, Danse,
Salsa, Tennis de table, Yoga, Fitness, course du sac, match des incollables, concours de
dictée, ½ journée d’activités sportives et jeux participatifs entre 13h et 18h.
La journée des fiertés Games se déroulera le dimanche 16
novembre 2025 au Gymnase Didot, 18 avenue Marc Sangnier (14e).
Les activités sportives et culturelles sont très importantes pour créer du lien social et favoriser l’inclusion, le Vivre
Ensemble sur le principe d’égalité par le sport et le jeu.
Le dimanche 16 novembre 2025
de 13h30 à 17h30
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-16T14:30:00+01:00
fin : 2025-11-16T18:30:00+01:00
Date(s) : 2025-11-16T13:30:00+02:00_2025-11-16T17:30:00+02:00
Gymnase Didot 18 avenue Marc Sangnier 75014 Paris
contact@arcessentiel.fr https://www.facebook.com/ArcEssentiel/ https://www.facebook.com/ArcEssentiel/