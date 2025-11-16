Fiertés Games Gymnase Didot Paris

Activités sportives et culturelles pressenties (en fonction

de la disponibilité sur le terrain) : Badminton, Danse,

Salsa, Tennis de table, Yoga, Fitness, course du sac, match des incollables, concours de

dictée, ½ journée d’activités sportives et jeux participatifs entre 13h et 18h.

La journée des fiertés Games se déroulera le dimanche 16

novembre 2025 au Gymnase Didot, 18 avenue Marc Sangnier (14e).

Les activités sportives et culturelles sont très importantes pour créer du lien social et favoriser l’inclusion, le Vivre

Ensemble sur le principe d’égalité par le sport et le jeu.

Le dimanche 16 novembre 2025

de 13h30 à 17h30

gratuit

Tout public.

début : 2025-11-16T14:30:00+01:00

fin : 2025-11-16T18:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-16T13:30:00+02:00_2025-11-16T17:30:00+02:00

Gymnase Didot 18 avenue Marc Sangnier 75014 Paris

contact@arcessentiel.fr https://www.facebook.com/ArcEssentiel/