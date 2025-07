Fiertés! Monts-sur-Guesnes

Fiertés! Monts-sur-Guesnes vendredi 25 juillet 2025.

Fiertés!

Allée des Marronniers Monts-sur-Guesnes Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Un spectacle qui casse les codes !

Androgyne réinvente l’identité et le genre, et vous fait vivre un expérience inoubliable à travers une performance saisissante !

Androgyne est la nouvelle création de Nour Joseph Gebrael. Compagnie Gamart

Cette œuvre fusionne danse contemporaine et danse tournoyante, créant une esthétique inédite, inspirée du mythe grec de l’Androgyne, décrit par Aristophane dans le Banquet de Platon.

La pièce explore l’union originelle des êtres humains, leur séparation et la quête de leur moitié perdue. Elle souligne également que l’androgyne pouvait représenter des couples de même sexe ou de sexe opposés, faisant ainsi écho à l’amour queer. .

