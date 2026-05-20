Naussac

Fiesta à la Ferme du Peyroutil

Mas de Marcot Naussac Aveyron

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

Repas -12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Venez nombreux à cette journée pour profiter de nombreuses activités sur la ferme !

Visite de la ferme, Animation enfants, jeux gonflables

A partir de 17h, marché des producteurs.

Repas 18€ enfant 9€ à 20h30

Assiette de charcuterie

Rouelle de porc braisée (enfant saucisse), pomme de terre Sarladaises

Fromages dessert

Café et vin compris

Réservation repas 06 10 87 10 74 ou 06 27 89 13 08

Vibrez toute la soirée avec une ambiance musicale et festive !

Organisé par l’APEL de Drulhe. 9 .

Mas de Marcot Naussac 12700 Aveyron Occitanie +33 6 10 87 10 74

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English :

Come one, come all to enjoy the many activities on the farm!

L’événement Fiesta à la Ferme du Peyroutil Naussac a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)