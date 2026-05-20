Fiesta à la Ferme du Peyroutil Naussac
Fiesta à la Ferme du Peyroutil Naussac vendredi 5 juin 2026.
Naussac
Fiesta à la Ferme du Peyroutil
Mas de Marcot Naussac Aveyron
Tarif : – – EUR
9
Tarif enfant
Repas -12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Venez nombreux à cette journée pour profiter de nombreuses activités sur la ferme !
Visite de la ferme, Animation enfants, jeux gonflables
A partir de 17h, marché des producteurs.
Repas 18€ enfant 9€ à 20h30
Assiette de charcuterie
Rouelle de porc braisée (enfant saucisse), pomme de terre Sarladaises
Fromages dessert
Café et vin compris
Réservation repas 06 10 87 10 74 ou 06 27 89 13 08
Vibrez toute la soirée avec une ambiance musicale et festive !
Organisé par l’APEL de Drulhe. 9 .
Mas de Marcot Naussac 12700 Aveyron Occitanie +33 6 10 87 10 74
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English :
Come one, come all to enjoy the many activities on the farm!
L’événement Fiesta à la Ferme du Peyroutil Naussac a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)