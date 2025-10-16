Fiesta à la Maillerie Halles de la Maillerie Villeneuve-d’Ascq

Fiesta à la Maillerie Jeudi 16 octobre, 18h00 Halles de la Maillerie Nord

Entrée libre

Début : 2025-10-16T18:00:00 – 2025-10-16T20:00:00

Fin : 2025-10-16T18:00:00 – 2025-10-16T20:00:00

18h00 : Présentation de l’oeuvre participative réalisée par Sengül Özdemir en présence de l’artiste. Patchwork conçu avec la collaboration de résidents et usagers du quartier, d’enfants du centre accueil loisirs Jean Jaurès et de séniors de la résidence Les Flanelles de Croix.

19h00 : Concert Sacrée Fiesta ! par l’orchestre d’Harmonie d’Hellemmes.

Projet réalisé avec le soutien de Ceetrus et Nhood, partenaires officiels de lille3000, mécènes du projet.

Halles de la Maillerie 64 allée des Mannequins Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France https://biltoki.com/hallesmaillerie/ https://www.facebook.com/events/1269885946809342?ref=newsfeed

Présentation de l’oeuvre participative et concert « Sacrée Fiesta ! » interprété par l’orchestre d’Harmonie d’Hellemmes