Fiesta Afro Latino Giffaumont-Champaubert
Fiesta Afro Latino Giffaumont-Champaubert samedi 20 décembre 2025.
Fiesta Afro Latino
Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Tout public
Laissez le maitre de la discipline faire son oeuvre et partagez avec Will MP son univers AFRO LATINO. Prêt(e) pour une soirée endiablée ? Initiation puis soirée dansante. Accès gratuit soirée ouverte à tous & sans réservation. .
Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00 contact-lacduder@joa.fr
English :
L’événement Fiesta Afro Latino Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne