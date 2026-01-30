Fiesta Afro Latino Giffaumont-Champaubert
Fiesta Afro Latino Giffaumont-Champaubert samedi 21 février 2026.
Fiesta Afro Latino
Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Tout public
Laissez le maitre de la discipline faire son oeuvre et partagez avec Will MP son univers AFRO LATINO. Prêt(e) pour une soirée endiablée ? Initiation puis soirée dansante. Accès gratuit soirée ouverte à tous & sans réservation. .
Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00 contact-lacduder@joa.fr
