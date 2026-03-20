Fiesta Bodega Féria de Pâques Bourse du travail Arles

Fiesta Bodega Féria de Pâques

Du jeudi 2 au dimanche 5 avril 2026. Bourse du travail 3, rue Parmentier Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-02

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-02

Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable à Fiesta Bodega, le rendez-vous ultime pour tous les amoureux de fête, quel que soit l’âge !

Dès 20h, l’ambiance est garantie avec un show lumière, confettis et cadeaux. Laissez-vous emporter par 4 soirées DJ festives, des animations spectaculaires et une multitude de surprises. Préparez-vous pour une fête mémorable ! .

Bourse du travail 3, rue Parmentier Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Join us for an unforgettable evening at Fiesta Bodega, the ultimate rendezvous for party lovers of all ages!

L’événement Fiesta Bodega Féria de Pâques Arles a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme d’Arles