Fiesta Campera Lou Fourmigo Route de Gimeaux Arles

Dimanche 26 octobre 2025. Route de Gimeaux Monumental de Gimeaux Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Rendez-vousà la « Monumental de Gimeaux » pour la traditionnelle Fiesta Campera du club taurin Lou Fourmigo !

Programme à venir .

Route de Gimeaux Monumental de Gimeaux Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 05 80

English :

See you at the « Monumental de Gimeaux » for the Lou Fourmigo bullfighting club’s traditional Fiesta Campera!

German :

Wir treffen uns im « Monumental de Gimeaux » für die traditionelle Fiesta Campera des Stierkampfclubs Lou Fourmigo!

Italiano :

Ci vediamo al « Monumental de Gimeaux » per la tradizionale Fiesta Campera organizzata dal club corrida Lou Fourmigo!

Espanol :

Nos vemos en la Monumental de Gimeaux para asistir a la tradicional Fiesta Campera organizada por la peña taurina Lou Fourmigo.

