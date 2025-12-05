FIESTA Chanac

FIESTA Chanac vendredi 5 décembre 2025.

FIESTA

Chanac Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Adulte

Date : 2025-12-05

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Un petit bijou de théâtre, plein d’humour, de rythme et d’émotion.

Une fête pas comme les autres, à ne pas manquer. Nono l’a promis pour ses dix ans, ce sera la grande fiesta ? ! Il a tout noté dans son Cahier de ma fiesta . Les invités, les gâteaux, les guirlandes… rien n’a été oublié. Mais voilà que Marie-Thérèse débarque.

Une fête pas comme les autres, à ne pas manquer. Nono l’a promis pour ses dix ans, ce sera la grande fiesta ? ! Il a tout noté dans son Cahier de ma fiesta . Les invités, les gâteaux, les guirlandes… rien n’a été oublié. Mais voilà que Marie-Thérèse débarque. Une tempête énorme, qui fait trembler les immeubles, voler les chaises… et enferme tout le monde à la maison. Le gouvernement déclare TousDedans . Alors les copains de Nono, depuis leurs fenêtres, se posent mille questions On annule ? On y va quand même ? Et au fond, c’est si important, d’avoir dix ans ? Fiesta est un spectacle drôle, tendre et malin. Deux comédiennes pleines d’énergie nous embarquent dans cette histoire où tout résonne fort avec le monde d’aujourd’hui. .

Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

A little gem of theater, full of humor, rhythm and emotion.

A party like no other, not to be missed. Nono has promised: for his tenth birthday, it’s going to be a big fiesta! He’s written everything down in his « Cahier de ma fiesta ». The guests, the cakes, the garlands? nothing has been forgotten. But then Marie-Thérèse turns up.

German :

Ein kleines Theaterjuwel voller Humor, Rhythmus und Emotionen.

Ein Fest wie kein anderes, das Sie nicht verpassen sollten. Nono hat es versprochen: An seinem zehnten Geburtstag wird es eine große Fiesta geben! Er hat alles in seinem « Cahier de ma fiesta » (Heft meiner Fiesta) notiert. Die Gäste, die Kuchen, die Girlanden? nichts wurde vergessen. Doch dann taucht Marie-Thérèse auf.

Italiano :

Un piccolo gioiello di spettacolo, pieno di umorismo, ritmo ed emozione.

Una festa senza precedenti, da non perdere. Nono l’ha promesso: per il suo decimo compleanno sarà una grande fiesta! Ha scritto tutto nel suo « Quaderno della mia fiesta ». Gli invitati, le torte, le ghirlande: nulla è stato dimenticato. Ma poi arriva Marie-Thérèse.

Espanol :

Una pequeña joya de obra, llena de humor, ritmo y emoción.

Una fiesta sin igual que no te puedes perder. Nono lo ha prometido: para su décimo cumpleaños, ¡va a ser una gran fiesta! Lo ha anotado todo en su « Cuaderno de mi fiesta ». Los invitados, las tartas, las guirnaldas… nada se le ha olvidado. Pero entonces aparece Marie-Thérèse.

