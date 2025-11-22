FIESTA DE CUMBIA Mazères-sur-Salat

FIESTA DE CUMBIA

Venez célébrer la fin de la 2ème saison de l’Usineuse et réchauffez vos oreilles (et vos cœurs), au rythme ensoleillé de la Cumbia.

Entrée à prix libre Buvette et restauration sur place Tous publics

18h Cumbia al pobre (concert jeune public), On ne les présente plus ! Habitués de l’Usineuse, Cumbia al Pobre revient avec une version spécialement pensée pour les plus jeunes oreilles. Un concert plus doux, plus tôt, pour que tout le monde puisse danser en famille ou entre amis qu’on soit petit, grand, couche-tôt ou danseur infatigable.

20h30 Mano Libre, Une main tendue vers l’autre, un pont entre la chanson française et le Joropo des plaines de la Colombie et du Venezuela. La paume ouverte vers l’horizon des possibles, Louise Septet et son groupe nous emmènent dans un cocon de poésie et d’émotions. Leur regard tendre et sincère sur le monde se traduit en chansons sensibles, ancrées dans la nature et les rencontres humaines.

22h Super Panela, Une explosion de sons et de couleurs qui vous transporte dans un tourbillon tropical !

Entre rythmes afro-colombiens et énergie moderne, Super Panela propose une véritable thérapie musicale un voyage vibrant, festif et électrisant où chaque musicien apporte sa propre touche pour un mélange unique et irrésistible.

23h30 Yssanka, Des musiques d’ailleurs mêlées aux sonorités d’aujourd’hui un univers festif, sans frontières, où se rencontrent traditions et modernité. De la Colombie à la Zambie, entre compositions originales et remix envoûtants, Yssanka délivre un live puissant, entre transe et lâcher-prise, porté par le balafon, le clavier et les percussions. .

English :

Come celebrate the end of l’Usineuse’s 2nd season and warm your ears (and hearts) to the sunny rhythms of Cumbia.

German :

Feiern Sie das Ende der zweiten Saison von L’Usineuse und wärmen Sie Ihre Ohren (und Herzen) mit dem sonnigen Rhythmus der Cumbia.

Italiano :

Venite a festeggiare la fine della seconda stagione de l’Usineuse e riscaldate le vostre orecchie (e i vostri cuori) con i ritmi solari della Cumbia.

Espanol :

Venga a celebrar el final de la 2ª temporada de l’Usineuse y caliente sus oídos (y sus corazones) al ritmo soleado de la cumbia.

