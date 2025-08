Fiesta de Los Muertos • Dona Mezkal + DJ Set Sabor A Mi La Motte des Fées Matha

Salle des fêtes Matha Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Pour les enfants de 12 ans Formule repas + spectacle et concert

Début : Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

FIESTA DE LOS MUERTOS SAVE THE DEATH ! Viens célébrer la tradition mexicaine dans une ambiance festive et colorée Repas mexicain savoureux, Concerts live, Ateliers maquillage et tattoos éphémères et Animations pour tous.





Salle des fêtes Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lamottedesfees@gmail.com



FIESTA DE LOS MUERTOS: SAVE THE DEATH! Komm und feiere die mexikanische Tradition in einer festlichen und farbenfrohen Atmosphäre: Leckeres mexikanisches Essen, Live-Konzerte, Make-up-Workshops und vergängliche Tattoos und Unterhaltung für alle.



FIESTA DE LOS MUERTOS: SALVATE LA MORTE! Venite a celebrare la tradizione messicana in un’atmosfera festosa e colorata, con un delizioso pasto messicano, concerti dal vivo, laboratori di trucco e tatuaggi effimeri e intrattenimento per tutti.



FIESTA DE LOS MUERTOS: ¡SALVA LA MUERTE! Ven a celebrar la tradición mexicana en un ambiente festivo y colorido, con una deliciosa comida mexicana, conciertos en directo, talleres de maquillaje y tatuajes efímeros y entretenimiento para todos.



