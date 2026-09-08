Fiesta des Daronnes au Smart Café Théâtre Smart Café Théâtre Brives-Charensac
samedi 10 octobre 2026 · Smart Café Théâtre · Brives-Charensac
Informations pratiques
Brives-Charensac
Fiesta des Daronnes au Smart Café Théâtre
Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : 28 – 28 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Une soirée 100 % féminine au Smart Cabaret ! Cocktail de bienvenue, dîner avec curry de poisson au lait de coco et tiramisu, puis ambiance festive avec DJ Elito et Elita.
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Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com
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English :
An all-female night at the Smart Cabaret! Welcome cocktail, dinner featuring fish curry with coconut milk and tiramisu, followed by a festive atmosphere with DJs Elito and Elita.
L’événement Fiesta des Daronnes au Smart Café Théâtre Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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