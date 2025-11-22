Fiesta du blues à Nazelles-Négron Nazelles-Négron

Fiesta du blues à Nazelles-Négron

Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Le Théâtre dans la Nuit vous propose une immersion dans l’univers du Blues.

Le 22 novembre 2025 à partir de 20h30, le Théâtre dans la Nuit organise « la fiesta du blues ».

Au programme: Benoit Blue Boy, Steve Verbeke, The Duo, Marty Blues Band.

Infos et réservation au 02-47-30-49-52. 25 .

Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 49 52 tdnuit@orange.fr

The Théâtre dans la Nuit invites you to immerse yourself in the world of the Blues.

Das Theater in der Nacht lädt Sie ein, in die Welt des Blues einzutauchen.

Il Théâtre dans la Nuit vi invita a immergervi nel mondo del Blues.

El Théâtre dans la Nuit le invita a sumergirse en el mundo del Blues.

