Fiesta du blues à Nazelles-Négron Nazelles-Négron

Début : Samedi 2025-11-22 20:30:00
Le Théâtre dans la Nuit vous propose une immersion dans l’univers du Blues.
Le 22 novembre 2025 à partir de 20h30, le Théâtre dans la Nuit organise « la fiesta du blues ».
Au programme: Benoit Blue Boy, Steve Verbeke, The Duo, Marty Blues Band.
Infos et réservation au 02-47-30-49-52. 25 .
Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 49 52 tdnuit@orange.fr
English :
The Théâtre dans la Nuit invites you to immerse yourself in the world of the Blues.
German :
Das Theater in der Nacht lädt Sie ein, in die Welt des Blues einzutauchen.
Italiano :
Il Théâtre dans la Nuit vi invita a immergervi nel mondo del Blues.
Espanol :
El Théâtre dans la Nuit le invita a sumergirse en el mundo del Blues.
