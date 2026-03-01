FIESTA DU PRINTEMPS Villefort
FIESTA DU PRINTEMPS Villefort samedi 21 mars 2026.
FIESTA DU PRINTEMPS
12 rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
La Loco-Motive 48, Aqui Sem Ben & Label Bête vous invitent à une grande soirée festive pour petits et grands. Au programme
17h30 Spectacle enfant prix libre ! Les aventures de Zivéli . Boom des enfants animée par DJ Laser, juste après le spectacle.
19h00 Repas cuisiné
20h30 Concert Zoulouzbek Band Concert 10€ 8€ adh
22h30 DJ Laser
Le printemps arrive… et on compte bien l’accueillir comme il se doit! La Loco-Motive 48, Aqui Sem Ben & Label Bête vous invitent à une grande soirée festive pour petits et grands.
Au programme
17h30 Spectacle enfant prix libre ! Les aventures de Zivéli Un voyage musical à travers le monde, entre récit initiatique et découverte d’instruments venus d’ailleurs. Un spectacle vivant, coloré et participatif pour embarquer les enfants… et leurs parents !
Boom des enfants animée par DJ Laser Juste après le spectacle, on pousse les chaises et on danse !
19h00 Repas cuisiné par l’APE de Vielvic
20h30 Concert Zoulouzbek Band Concert 10€ 8€ adh
Un trio accordéon violon guitare et trois voix pour un voyage musical entre Cajun, folk irlandais, musiques tziganes et russes…
22h30 DJ Laser (Cie Vol à l’Étalage) Personnage hybride et énergique, DJ Laser crée des failles spatio-temporelles sur le dancefloor.
Buvette sur place
Billeterie en ligne pour le concert de Zoulouzbek Band + DJ Laser https://www.helloasso.com/associations/la-loco-motive-48/evenements/fiesta-du-printemps-21-mars .
12 rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 lalocomotive48@gmail.com
English :
Loco-Motive 48, Aqui Sem Ben & Label Bête invite you to a festive evening for young and old. On the program:
17h30 ? Children’s show ? free! The Adventures of Zivéli. Children’s Boom with DJ Laser right after the show.
19h00 ? Cooked meal
20h30 ? Concert: Zoulouzbek Band ? Concert: 10? 8? adh
22h30 ? DJ Laser
