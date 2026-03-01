FIESTA DU PRINTEMPS Villefort

FIESTA DU PRINTEMPS

12 rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

La Loco-Motive 48, Aqui Sem Ben & Label Bête vous invitent à une grande soirée festive pour petits et grands. Au programme

17h30 Spectacle enfant prix libre ! Les aventures de Zivéli . Boom des enfants animée par DJ Laser, juste après le spectacle.

19h00 Repas cuisiné

20h30 Concert Zoulouzbek Band Concert 10€ 8€ adh

22h30 DJ Laser

Le printemps arrive… et on compte bien l’accueillir comme il se doit! La Loco-Motive 48, Aqui Sem Ben & Label Bête vous invitent à une grande soirée festive pour petits et grands.

Au programme

17h30 Spectacle enfant prix libre ! Les aventures de Zivéli Un voyage musical à travers le monde, entre récit initiatique et découverte d’instruments venus d’ailleurs. Un spectacle vivant, coloré et participatif pour embarquer les enfants… et leurs parents !

Boom des enfants animée par DJ Laser Juste après le spectacle, on pousse les chaises et on danse !

19h00 Repas cuisiné par l’APE de Vielvic

20h30 Concert Zoulouzbek Band Concert 10€ 8€ adh

Un trio accordéon violon guitare et trois voix pour un voyage musical entre Cajun, folk irlandais, musiques tziganes et russes…

22h30 DJ Laser (Cie Vol à l’Étalage) Personnage hybride et énergique, DJ Laser crée des failles spatio-temporelles sur le dancefloor.

Buvette sur place

Billeterie en ligne pour le concert de Zoulouzbek Band + DJ Laser https://www.helloasso.com/associations/la-loco-motive-48/evenements/fiesta-du-printemps-21-mars .

12 rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 lalocomotive48@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loco-Motive 48, Aqui Sem Ben & Label Bête invite you to a festive evening for young and old. On the program:

17h30 ? Children’s show ? free! The Adventures of Zivéli. Children’s Boom with DJ Laser right after the show.

19h00 ? Cooked meal

20h30 ? Concert: Zoulouzbek Band ? Concert: 10? 8? adh

22h30 ? DJ Laser

L’événement FIESTA DU PRINTEMPS Villefort a été mis à jour le 2026-03-02 par 48-OT Mont Lozere