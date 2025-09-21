Fiesta Flamenca MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

Fiesta Flamenca MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé vendredi 10 avril 2026.

14 € / 12 €

Un week-end complet de Danse et de Musique Flamenca

**Danse et musique Cies Al Glope & Al Aire, bar à tapas et buvette en soirée**

**VEN 10 avril :**

20H > Flashmob des élèves de danse l’association Al Golpe

20H30 > Nuestro Camino par Marion Carrer et Jean-Baptiste André, un duo danse et musique intimiste qui nous fait partager ses chemins traversés en Andalousie au cœur du flamenco.

**SAM 11 avril :**

Des stages d’initiation danse et palmas seront proposés le samedi 11 en journée.

19h30 > extraits des chorégraphies des élèves de l’association Al Golpe

20h30 > “EN TIERRA FLAMENCA”– Cie Al Golpe. De Rennes à Barcelone, 5 artistes se réunissent autour d’un flamenco authentique, élégant et rebelle. Unis par cet art qui n’a plus de frontières, un voyage jusqu’aux racines de l’âme gitane pour transmettre l’émotion socle de cet art universel à la portée de tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-10T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-11T22:30:00.000+02:00

https://mjcpace.com/agenda/fiesta-flamenca/

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine