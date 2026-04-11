Fiesta Flamenca, MJC Pacé – Espace Le Goffic, Pacé

Fiesta Flamenca Samedi 11 avril, 19h00 MJC Pacé – Espace Le Goffic Ille-et-Vilaine

14 € / 12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T19:00:00+02:00 – 2026-04-11T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-11T19:00:00+02:00 – 2026-04-11T22:30:00+02:00

Danse et musique Cies Al Glope & Al Aire, bar à tapas et buvette en soirée

SAM 11 avril :

Bar & tapas

19H > Flashmob des élèves de danse l’association Al Golpe

19h30 > extraits des chorégraphies des élèves de l’association Al Golpe

20h30 > “EN TIERRA FLAMENCA”– Cie Al Golpe. De Rennes à Barcelone, 5 artistes se réunissent autour d’un flamenco authentique, élégant et rebelle. Unis par cet art qui n’a plus de frontières, un voyage jusqu’aux racines de l’âme gitane pour transmettre l’émotion socle de cet art universel à la portée de tous.

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Pacé 35740 Le Pont de Pacé Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mjcpace.com/agenda/fiesta-flamenca/ »}]

Une soirée Danse et de Musique Flamenca flamenco danse

Gérard Payel