Fiesta Flamenca, MJC Pacé – Espace Le Goffic, Pacé
Fiesta Flamenca, MJC Pacé – Espace Le Goffic, Pacé samedi 11 avril 2026.
Fiesta Flamenca Samedi 11 avril, 19h00 MJC Pacé – Espace Le Goffic Ille-et-Vilaine
14 € / 12 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T19:00:00+02:00 – 2026-04-11T22:30:00+02:00
Fin : 2026-04-11T19:00:00+02:00 – 2026-04-11T22:30:00+02:00
Danse et musique Cies Al Glope & Al Aire, bar à tapas et buvette en soirée
SAM 11 avril :
Bar & tapas
19H > Flashmob des élèves de danse l’association Al Golpe
19h30 > extraits des chorégraphies des élèves de l’association Al Golpe
20h30 > “EN TIERRA FLAMENCA”– Cie Al Golpe. De Rennes à Barcelone, 5 artistes se réunissent autour d’un flamenco authentique, élégant et rebelle. Unis par cet art qui n’a plus de frontières, un voyage jusqu’aux racines de l’âme gitane pour transmettre l’émotion socle de cet art universel à la portée de tous.
MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Pacé 35740 Le Pont de Pacé Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mjcpace.com/agenda/fiesta-flamenca/ »}]
Une soirée Danse et de Musique Flamenca flamenco danse
Gérard Payel
À voir aussi à Pace (Ille-et-Vilaine)
- La bobine des enfants, Totems Pacé 14 avril 2026
- Distributions de composteurs Parking de la salle Iroise Pacé 15 avril 2026
- LA JOCONDE PARLE ENFIN – LE PONANT Pace 18 avril 2026
- THIBAULT CAUVIN LE PONANT Pace 21 avril 2026
- Tournoi de jeux vidéo Totems Pacé 25 avril 2026