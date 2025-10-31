FIESTA Halloween : Samhain La Cave aux poètes Roubaix

Tarifs : 15€/13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-31T20:00:00+01:00 – 2025-10-31T23:59:00+01:00

Fin : 2025-10-31T20:00:00+01:00 – 2025-10-31T23:59:00+01:00

Le Coven x Feathers In Dub, Lille3000 et la Cave aux Poètes présentent FIESTA HALLOWEEN : SAMHAIN.

Une soirée mystique avec expo, déco, UV fluo, dub electro et maquillage à gogo !

Dubanko & Woody vibes et Skank Lab rejoindront la scène de la Cave aux Poètes pour skanker toute la night !

À Samhain, dans la culture celtique, le voile entre les mondes s’amincit, les portes du Sidhe s’ouvrent et les créatures issues de l’Autre Monde peuvent se déplacer librement dans le monde des mortels. Les traditions d’Halloween nous poussent à affronter nos peurs, à nous libérer des normes et à célébrer la magie. Enfiles ton meilleur costume et rejoins la danse macabre pour fêter Samhain avec nous le vendredi 31 octobre à la Cave aux Poètes !

La Cave aux poètes 16 rue du grand chemin Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Feathersindub