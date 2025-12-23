Fiesta Latina, concert de l’Harmonie des Chaprais au Grand Kursaal, Grand Kursaal Besançon
Fiesta Latina, concert de l’Harmonie des Chaprais au Grand Kursaal
Grand Kursaal 2 place du Théâtre Besançon Doubs
Gratuit
20:30:00
Cuba, Mexique, Colombie, Brésil, Argentine…
L’Harmonie des Chaprais vous propose un périple à travers l’Amérique latine pour ce programme festif.
Au rythme d’un tango, d’une bossa nova ou d’un mambo, Mathieu Guilain et sa soixantaine de musiciens amateurs seront accompagnés pour ce concert des danseuses de la Compagnie Aliento Flamenco.
Concert le mercredi 1er avril à 20h30 au Grand Kursaal de Besançon.
Entrée libre, réservation recommandée .
