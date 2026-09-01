Fiesta Latina + Cours FlashMob GRAND HOTEL DE LA MER Crozon

Informations pratiques

Crozon

Fiesta Latina + Cours FlashMob

GRAND HOTEL DE LA MER 17 Rue d’Ys Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 22:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Une dernière occasion d’apprendre la chorégraphie que nous réaliserons lors de la marche d’Argol en Rose, le 20 septembre!

Des mouvements latinos, des gestes préventifs, le tout sur une musique populaire et festive !

Nous poursuivrons la soirée dans une ambiance conviviale, aux rythmes de la salsa et de la bachata.

Cours Flashmob de 20h à 21h (dons libres sur place au profit d’Argol en Rose) ; accessible à tous (hommes, femmes, ados, personnes en situation de handicap).

Consommation de courtoisie au bar.

On vous attend nombreux pour cette rentrée dansante & solidaire ! .

GRAND HOTEL DE LA MER 17 Rue d’Ys Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 70 99 47 16

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English :

L’événement Fiesta Latina + Cours FlashMob Crozon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime