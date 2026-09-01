Fiesta Latina + Cours FlashMob GRAND HOTEL DE LA MER Crozon
vendredi 18 septembre 2026 · GRAND HOTEL DE LA MER · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Fiesta Latina + Cours FlashMob
GRAND HOTEL DE LA MER 17 Rue d’Ys Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 22:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Une dernière occasion d’apprendre la chorégraphie que nous réaliserons lors de la marche d’Argol en Rose, le 20 septembre!
Des mouvements latinos, des gestes préventifs, le tout sur une musique populaire et festive !
Nous poursuivrons la soirée dans une ambiance conviviale, aux rythmes de la salsa et de la bachata.
Cours Flashmob de 20h à 21h (dons libres sur place au profit d’Argol en Rose) ; accessible à tous (hommes, femmes, ados, personnes en situation de handicap).
Consommation de courtoisie au bar.
On vous attend nombreux pour cette rentrée dansante & solidaire ! .
GRAND HOTEL DE LA MER 17 Rue d’Ys Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 70 99 47 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fiesta Latina + Cours FlashMob Crozon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime
À voir aussi à Crozon (Finistère)
- Café mortel Café/ Bar à Vin TONNERRE Crozon 18 septembre 2026
- Café mortel Bar à vins/café Tonnerre Crozon 18 septembre 2026
- Ouverture de saison L’Améthyste Crozon 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visites commentées de la Maison des Minéraux Crozon 20 septembre 2026
- Loto Bingo Rue de la Gare Crozon 27 septembre 2026