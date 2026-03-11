Fiesta Latina Salle du Castel Park Surgères

Fiesta Latina

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 18:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Que vous veniez pour apprendre, écouter ou simplement faire la fête, cette soirée Fiesta Latina promet une immersion totale dans l’ambiance festive et chaleureuse de l’Amérique latine.

Buvette et restauration sur place.

Gratuit pour les moins de 15 ans.

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Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 60 47 animationconservatoire@aunis-sud.fr

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English :

Whether you come to learn, to listen or simply to party, this Fiesta Latina evening promises total immersion in the warm, festive atmosphere of Latin America.

Refreshments and catering on site.

Free for children under 15.

L’événement Fiesta Latina Surgères a été mis à jour le 2026-03-11 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin