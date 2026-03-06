Fiesta Léogartienne Rue des Écoles Saint-Léger-des-Vignes

Fiesta Léogartienne

Rue des Écoles Cour des écoles Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:30:00

fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :

2026-06-27

Les 3ᵉ Fiestas Léogartiennes vous promettent un véritable tourbillon de bonne humeur !

Au programme cinq bandas enflammées, dont l’une qui vient droit du Sud-Ouest, prêtes à faire vibrer le Sud Nivernais aux rythmes ensoleillés des ferias.

Ambiance chaleureuse, énergie contagieuse et esprit festif seront au rendez-vous pour faire de cette édition un moment inoubliable !

Food truck et buvette sur place

Gratuit .

Rue des Écoles Cour des écoles Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 95 17 95 banda.oranger@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fiesta Léogartienne

L’événement Fiesta Léogartienne Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Sud Nivernais