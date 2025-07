FIESTA LOCA Villeneuve-lès-Béziers

FIESTA LOCA Villeneuve-lès-Béziers vendredi 1 août 2025.

FIESTA LOCA

Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-03

2025-08-01

Quand les Fiesta Flamencas rencontrent la fête locale, ça donne la Fiesta Loca 3 jours de flamenco, bouvine, repas, pétanque, musique, toro piscine, ferrade et bonne humeur !

Quand les Fiesta Flamencas fusionnent avec l’esprit de la fête locale, cela donne… la Fiesta Loca ! Trois jours de festivités entre flamenco, bouvine, repas conviviaux, pétanque, animations musicales, cabaret, orchestre, toro piscine, ferrade, loto, et bien plus encore. Une ambiance chaleureuse et festive à partager sans modération. Accès libre et ouvert à tous !

Au programme

Vendredi 1er août

– 20h30 Début de soirée cabaret avec Gymprod & Lucas

– 22h00 Soirée années 80 avec Gymprod & Lucas

Samedi 2 août

– 10h45 Abrivado Manade Vincent LOPEZ (Rue de l’abattoir)

– 13h00 Repas Macaronade organisé par l’ESPCV Rugby (sur réservation)

– 15h00 Concours de pétanque en doublette ouvert à tous (Stade Fernand Gleizes)

– 18h00 Bandido Manade Vincent LOPEZ (Rue de l’abattoir)

– 19h30 Toro piscine Manade du Grand Salan

– 21h00 Soirée animée par l’orchestre Abraxas

Dimanche 3 août

– 9h00 Petit-déjeuner au pré (Chemin des salancs)

– 9h45 Ferrade en pays Manade Vincent LOPEZ (Chemin des salancs)

– 10h45 Abrivado longue sur plusieurs km (Départ Chemin des salancs, arrivée Traverse Sainte Eulalie)

– 13h00 Danses sévillanes & flamenco avec Fuego Flamenco

– 13h00 Repas Moules/Frites organisé par l’ESPCV Rugby (sur réservation)

– 15h00 Concours de pétanque en doublette (Stade Fernand Gleizes)

– 15h00 Loto (Salle des fêtes Espace des Libertés) Buvette et petite restauration, ouverture des portes à 13h30

– 18h30 Bandido Manade Vincent LOPEZ (Rue de l’abattoir)

– 19h30 Toro piscine Manade du Grand Salan

– 20h30 Animation musicale Le Cœur des Guitares

– 22h00 Soirée Extravaganza avec Cassou Prod .

Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80

English :

When the Fiesta Flamencas meet the local fiesta, the result is the Fiesta Loca: 3 days of flamenco, bouvine, meals, pétanque, music, toro pool, ferrade and good spirits!

German :

Wenn die Fiesta Flamencas auf das lokale Fest trifft, entsteht daraus die Fiesta Loca: 3 Tage Flamenco, Bouvine, Essen, Boulespiel, Musik, Toro Pool, Ferrade und gute Laune!

Italiano :

Quando la Fiesta Flamencas incontra le feste locali, il risultato è la Fiesta Loca: 3 giorni di flamenco, corrida, pasti, pétanque, musica, piscina di toro, ferrade e buon umore!

Espanol :

Cuando las Fiestas Flamencas se juntan con las fiestas locales, el resultado es la Fiesta Loca: ¡3 días de flamenco, toros, comidas, petanca, música, toro pool, ferrade y buen humor!

