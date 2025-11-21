Fiesta Mundi La Fabulerie Marseille 1er Arrondissement

Fiesta Mundi

Samedi 7 février 2026 de 20h à 23h30. La Fabulerie 10 Bd Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Soirée de clôture dans le cadre du cycle de conférences Nourrir et relier les mondes, 11e saison Opera Mundi à Marseille.

Nourrir et relier les mondes, mettre en mouvement la pensée, les esprits et les corps c’est l’heure de la Fiesta Mundi !





Après une semaine de réflexions et d’échanges sur les défis alimentaires, géopolitiques, sociaux et culturels, il est temps de penser, manger, danser.





Une soirée en musique concoctée en complicité avec Radio Grenouille, avec de multiples propositions culinaires.





Pensez à réserver ! .

La Fabulerie 10 Bd Garibaldi Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Closing evening as part of the Nourrir et relier les mondes lecture series, Opera Mundi’s 11th season in Marseille.

German :

Abschlussabend im Rahmen der Konferenzreihe Nourrir et relier les mondes, 11. Saison Opera Mundi in Marseille.

Italiano :

Serata conclusiva nell’ambito del ciclo di conferenze Nourrir et relier les mondes, undicesima stagione di Opera Mundi a Marsiglia.

Espanol :

Velada de clausura del ciclo de conferencias Nourrir et relier les mondes, 11ª temporada de Opera Mundi en Marsella.

