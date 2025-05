Fiesta sonore en soutien à Jet FM – Petit Café de Rezé Rezé, 28 mai 2025 17:00, Rezé.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-28 17:00 –

Gratuit : non Prix libre Tout public

Venez donc goûter un joyeux cocktail sonore à base de poésie, rap modulaire, punk, mix à 3 platines et autres bidouilles. Prix libre.Restauration sur place. Tous les bénéfices seront reversés à Jet (MERCI le petit café de Rezé !). Soignez vos oreilles, buvez et mangez pour la bonne cause.

Petit Café de Rezé Blordière Rezé 44400