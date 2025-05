FIESTA TAURINA 2025 – Buzignargues, 16 mai 2025 07:00, Buzignargues.

Hérault

FIESTA TAURINA 2025 Buzignargues Hérault

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-18

2025-05-16

Cela fait 25 ans que chaque année, nous nous retrouvons pour célébrer ensemble l’âme de cette tradition. Et cette année, on fête un quart de siècle d’apéro, de taureaux, de musique et de convivialité !

25 ans de fête

Chers amis, voisins et amoureux de notre beau village,

On vous attend nombreux, car cette fête n’est pas seulement la nôtre, elle est aussi la vôtre.

Il n’y a rien de plus beau que de partager ce moment avec ceux qui font vivre notre village. .

Buzignargues 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 86 91 52

English :

Every year for the past 25 years, we’ve come together to celebrate the soul of this tradition. And this year, we’re celebrating a quarter-century of aperitifs, bullfighting, music and conviviality!

German :

Seit 25 Jahren treffen wir uns jedes Jahr, um gemeinsam die Seele dieser Tradition zu feiern. Und dieses Jahr feiern wir ein Vierteljahrhundert voller Aperitife, Stiere, Musik und Geselligkeit!

Italiano :

Ogni anno, da 25 anni, ci riuniamo per celebrare l’anima di questa tradizione. E quest’anno festeggiamo un quarto di secolo di aperitivi, corride, musica e convivialità!

Espanol :

Cada año, desde hace 25, nos reunimos para celebrar el alma de esta tradición. Y este año, ¡celebramos un cuarto de siglo de aperitivos, toros, música y convivencia!

