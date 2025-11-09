Fiesta Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Nono va avoir 10 ans et il a prévu un anniversaire du tonnerre. Les invitations sont envoyées, les préparatifs vont bon train mais un imprévu s’invite dans la partie. Une tempête gigantesque est annoncée à la télé. Résultat, le président a décrété le « TousDedans » pour protéger la population. Chacun chez soi ! L’horreur ! Les copains ne savent plus quoi faire : rester à la maison sagement ou prendre le risque de s’aventurer dehors et braver l’interdit ? Le dilemme est de taille. Porté par deux interprètes énergiques qui jouent au milieu des enfants littéralement aux premières loges des évènements, ce récit sensible aborde des sujets forts autour de la peur de la mort mais respire la vitalité enfantine, la force de l’amitié et le pouvoir de l’imagination. Et célèbre la joie de vivre avant tout.

Marie Plantin

Faire ou ne pas faire la fête… est-ce qu’une tempête peut gâcher un anniversaire ?

Du samedi 07 février 2026 au samedi 14 février 2026 :

payant Tout public.

Date(s) :

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

