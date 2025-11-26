« Fiesta » théâtre de récit et d’objets Théâtre de la Maison du Peuple Millau
Un ouragan nommé Marie-Thérèse menace la fête d’anniversaire de Nono dans un tourbillon scénique plein de vitalité.
Depuis le temps que Nono en rêve, du jour de son dixième anniversaire ! Ce sera l’immense fête, la gigantesque fiesta , s’est-il promis. La liste des invités, le parfum des gâteaux et la couleur des guirlandes en papier il a pensé à tout.
Enfin, presque. Car à peine les invitations expédiées, Marie-Thérèse vient tout chambouler. Marie-Thérèse, c’est le nom de baptême d’un ouragan dévastateur, une tempête redoutable, de celles qui font trembler les câbles, bouger les voitures et qui, surtout, obligent tout le monde à rester chez soi, à l’abri.
D’ailleurs, le gouvernement a décrété le TousDedans . Pour les copains de Nono, c’est tempête sous un crâne. Braver l’ouragan pour fêter l’anniversaire de Nono, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Est-ce si important d’avoir dix ans ?
Autant de questionnements d’enfant, portés par un texte magistral et par deux comédien·nes plein·es de vitalité, dans un vrai tourbillon scénique, une fiesta théâtrale !
Artistes et équipe
Texte Gwendoline Soublin
Mise en scène Olivier Letellier, Fiona Chauvin
Avec (binôme en alternance) Maëlle Agbodjan, Maud Bouchat / Maud Bouchat, Fiona Chauvin / Luciana Costa-Piallat, Azénor Duverran-Lejas / Maya Lopez, Brice Magdinier
Scénographie Cerise Guyon
Création costumes Fiona Chauvin
Autour du spectacle
De 16h30 à 18h jeux parent-enfant par le café associatif Bar’Bouille et goûter par l’association Myriade. .
Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61 sandrine.saintpierre@millau.fr
English :
A hurricane named Marie-Thérèse threatens Nono?s birthday party in a lively scenic whirlwind.
German :
Ein Hurrikan namens Marie-Thérèse bedroht Nonos Geburtstagsparty in einem szenischen Wirbel voller Vitalität.
Italiano :
Un uragano di nome Marie-Thérèse minaccia la festa di compleanno di Nono in un vivace turbine scenico.
Espanol :
Un huracán llamado Marie-Thérèse amenaza la fiesta de cumpleaños de Nono en un animado torbellino escénico.
