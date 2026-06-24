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FIEST’A TRE Trézilidé

FIEST’A TRE Trézilidé samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Le bourg
Ville
29440 Trézilidé
Département
Finistère
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Trézilidé

FIEST’A TRE

Le bourg Trézilidé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Le comité des fêtes organise une animation avec podium animation et feu d’artifice à partir de 19h.

Petite restauration sur place.   .

Le bourg Trézilidé 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 69 95 27 

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English :

L’événement FIEST’A TRE Trézilidé a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX