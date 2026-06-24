Trézilidé

FIEST’A TRE

Le bourg Trézilidé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Le comité des fêtes organise une animation avec podium animation et feu d’artifice à partir de 19h.

Petite restauration sur place. .

Le bourg Trézilidé 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 69 95 27

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English :

L’événement FIEST’A TRE Trézilidé a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX