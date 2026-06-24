FIEST’A TRE Trézilidé
FIEST’A TRE Trézilidé samedi 11 juillet 2026.
Trézilidé
FIEST’A TRE
Le bourg Trézilidé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Le comité des fêtes organise une animation avec podium animation et feu d’artifice à partir de 19h.
Petite restauration sur place. .
Le bourg Trézilidé 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 69 95 27
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English :
L’événement FIEST’A TRE Trézilidé a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX