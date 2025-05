FIEST’AGONÈS #4 – Agonès, 14 juin 2025 07:00, Agonès.

Hérault

FIEST’AGONÈS #4 Place de l’église Agonès Hérault

FIEST’AGONES #4, c’est LA fête champêtre à ne pas rater pour ouvrir l’été 2025

FIEST’AGONES #4 Le grand retour !

Mesdames, Messieurs, amis des licornes et fêtards en liberté, approchez ! Laissez-vous emporter par la magie d’une soirée comme on les aime

Samedi 14 juin 2025 dès 19h Place de l’église, Agonès (34)

Une nouvelle édition encore plus festive, encore plus colorée, et toujours gratuite !

Pour fêter l’arrivée de l’été comme il se doit, on vous a concocté un programme aux petits oignons

FANFARE DE L’AVENIR Pour vous ambiancer dès l’arrivée

Concert LIVE avec l’énergie explosive de BUM BETTY

Guinguette, brasucade & boissons locales les classiques qui réchauffent le cœur

Foodtruck by Miam garanti

Et bien sûr… Licornes magiques, arc-en-ciel imprévus et bonne humeur contagieuse !

Parking sur place Viens comme tu es, repars la tête pleine de souvenirs !

FIEST’AGONES #4, c’est LA fête champêtre à ne pas rater pour ouvrir l’été 2025 en fanfare (littéralement)

Allez, viens on va être bien .

Place de l’église

Agonès 34190 Hérault Occitanie +33 6 62 39 48 68

