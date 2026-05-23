FIEST’AGONES Agonès
FIEST’AGONES Agonès samedi 20 juin 2026.
Agonès
FIEST’AGONES
place de l’église Agonès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête estivale annuelle à Agonès, en musique sous les étoiles
FIEST’AGONES #5 We’re back !
Approchez Mesdames et Messieurs, venez plus près … laissez-vous emporter par la magie des soirées colorées de Fiest’AGONES
Samedi 20 juin 2026 dès 19h Place de l’église, Agonès (34)
Une nouvelle édition toujours aussi festive, vibrante, et gratuite !
⁉️ Et qu’est-ce qui se trame le 20 juin ⁉️
On commence avec Les Mobil’Hommes > Joyeux festifs et colorés, deux chanteurs-guitaristes déambulent… avec un principe assez simple:
On chante le couplet, vous chantez le refrain et si vous n’êtes pas sûrs vous faites lalala .
Pierre et Daniel vous invitent dans leur univers de chansons d’un autre temps , mais qui résonnent encore dans toutes les têtes…
https://www.facebook.com/lesmobilhommes
♂️ Puis on enchaîne avec le DJ LIVE de El Calife > Son terrain de jeu ? La scène, son langage ? La transe collective. Il offre une électro vivante et sans frontières pour embarquer le public dans une montée en puissance et vous faire vibrer sous les étoiles !
https://www.facebook.com/elcalifemusic
Guinguette, Mangette, boissons locales et autres douceurs !
Foodtruck Miam garanti
Sans oublier de surfer sur les arc-en-ciel avec les licornes magiques et des étoiles plein les yeux !
Parking sur place
FIEST’AGONES #5, c’est LA fête champêtre à ne pas rater pour entrer dans l’été de bonne humeur
Allez, VIENS on va être bien .
place de l’église Agonès 34190 Hérault Occitanie +33 6 52 73 02 37 agonesecho@gmail.com
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English : FIEST’AGONES
Annual summer festival in Agonès, music under the stars
L’événement FIEST’AGONES Agonès a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34
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