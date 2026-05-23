Agonès

FIEST’AGONES

place de l’église Agonès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête estivale annuelle à Agonès, en musique sous les étoiles

FIEST’AGONES #5 We’re back !

Approchez Mesdames et Messieurs, venez plus près … laissez-vous emporter par la magie des soirées colorées de Fiest’AGONES

Samedi 20 juin 2026 dès 19h Place de l’église, Agonès (34)

Une nouvelle édition toujours aussi festive, vibrante, et gratuite !

⁉️ Et qu’est-ce qui se trame le 20 juin ⁉️

On commence avec Les Mobil’Hommes > Joyeux festifs et colorés, deux chanteurs-guitaristes déambulent… avec un principe assez simple:

On chante le couplet, vous chantez le refrain et si vous n’êtes pas sûrs vous faites lalala .

Pierre et Daniel vous invitent dans leur univers de chansons d’un autre temps , mais qui résonnent encore dans toutes les têtes…

https://www.facebook.com/lesmobilhommes

‍♂️ Puis on enchaîne avec le DJ LIVE de El Calife > Son terrain de jeu ? La scène, son langage ? La transe collective. Il offre une électro vivante et sans frontières pour embarquer le public dans une montée en puissance et vous faire vibrer sous les étoiles !

https://www.facebook.com/elcalifemusic

Guinguette, Mangette, boissons locales et autres douceurs !

Foodtruck Miam garanti

Sans oublier de surfer sur les arc-en-ciel avec les licornes magiques et des étoiles plein les yeux !

Parking sur place

FIEST’AGONES #5, c’est LA fête champêtre à ne pas rater pour entrer dans l’été de bonne humeur

Allez, VIENS on va être bien .

place de l’église Agonès 34190 Hérault Occitanie +33 6 52 73 02 37 agonesecho@gmail.com

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English : FIEST’AGONES

Annual summer festival in Agonès, music under the stars

L’événement FIEST’AGONES Agonès a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34