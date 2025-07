Fiest’AJA Auxerre

Fiest’AJA Auxerre samedi 9 août 2025.

Fiest’AJA

Stade Abbé Deschamps Auxerre Yonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 17:00:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Venez vivre une journée exceptionnelle au rythme de la passion du football et de la convivialité lors de FIEST’AJA, organisée par l’AJ Auxerre ! Dès 17h, profitez d’une ambiance festive avec Concert du groupe “Billet d’Humeur”. Animations pour petits et grands et nombreuses surprises. À 19h, place au spectacle sportif avec un match amical de prestige AJ Auxerre vs Levante (Espagne). La soirée continue dès 21h avec Séance de dédicaces avec les joueurs. Un rendez-vous estival à ne pas manquer pour toute la famille ! Restauration sur place. .

Stade Abbé Deschamps Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 32 32

English : Fiest’AJA

German : Fiest’AJA

Italiano :

Espanol :

L’événement Fiest’AJA Auxerre a été mis à jour le 2025-07-17 par OT Auxerrois