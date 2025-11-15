Fiest’Alim Arles

Fiest’Alim

Samedi 15 novembre 2025 de 10h à 18h.

JOURNEE DE LANCEMENT.

Lundi 17 novembre 2025.

12h/14h LA CUISINE DES LUNDIS Griffeuille, Arles



14h/16h TOUS·TES AU JARDIN ! Griffeuille, Arles.

Mercredi 19 novembre 2025 de 14h à 18h.

À LA SOUPE Trébon ! Arles.

Jeudi 20 novembre 2025 de 18h à 20h30.

CINÉ- DIALOGUE Manger pour vivre Espace Saint Césaire, Arles.

Vendredi 21 novembre 2025 de 9h à 12h.

ATELIER CUISINE VÉGÉTALE Centre social de Barriol, Arles.

Samedi 22 novembre 2025 de 10h à 12h.

VISITE DE LA FERME ‘‘La Forêt Salée’’ Gimeaux.

Lundi 24 novembre 2025.

12h/14h LA CUISINE DES LUNDIS Griffeuille, Arles

14h/16h * TOUS·TES AU JARDIN ! Griffeuille, Arles.

Mercredi 26 novembre 2025 de 14h à 18h.

À LA SOUPE Barriol ! Arles. Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 18:00:00

fin : 2025-11-20 20:30:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-17 2025-11-19 2025-11-20 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-24 2025-11-26

Un festival itinérant, coopératif, et participatif pensé par et pour les habitant.e.s,

Fiest’Alim est le premier festival populaire dédié aux cultures alimentaires à Arles.

Découvrez la 1ière édition FIEST’ALIM !



Fiest’Alim est un festival itinérant consacré aux cultures alimentaires et à l’alimentation durable!

C’est un événement inclusif, convivial et fédérateur qui tisse des liens entre les cultures, les métiers et les territoires à travers l’alimentation.



C’est une invitation à la découverte d’identités plurielles et de saveurs nouvelles en cuisinant et célébrant notre diversité. Il est pensé et construit par et pour les habitants des quartiers populaires et soutenu par de nombreuses structures partenaires.



Ainsi, Fiest’Alim est une occasion de parler de l’alimentation comme enjeu de transition écologique et de justice sociale. C’est un lieu où l’on creuse des réflexions, on sème des idées et on cultive des échanges autour du droit et de la démocratie alimentaire.



Organisé en 2025 par le CPIE Rhône Pays d’Arles à travers son projet VRAC Pays d’Arles, l’évènement sera programmé tour à tour sur les communes d’Arles, d’Avignon et de Marseille, entre 2025 et 2027.



Le festival en quelques chiffres

-> 11 jours pour échanger, découvrir, se questionner et déguster

-> 15 structures participantes qui co-construisent le programme

-> 17 activités proposées (ateliers cuisine, repas festifs, cinés-dialogues, ateliers enfants et visites thématiques) .

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 78 97 55

English :

An itinerant, cooperative and participatory festival designed by and for local residents,

Fiest’Alim is the first popular festival dedicated to food cultures in Arles.

German :

Ein reisendes, kooperatives und partizipatives Festival, das von und für die Einwohner konzipiert wurde,

Fiest’Alim ist das erste populäre Festival in Arles, das den Esskulturen gewidmet ist.

Italiano :

Un festival itinerante, cooperativo e partecipativo pensato da e per la popolazione locale,

Fiest’Alim è il primo festival popolare dedicato alla cultura del cibo ad Arles.

Espanol :

Un festival itinerante, cooperativo y participativo diseñado por y para la población local,

Fiest’Alim es la primera fiesta popular dedicada a la cultura gastronómica en Arles.

L’événement Fiest’Alim Arles a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme d’Arles