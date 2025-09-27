Fiestallende ! Espace Culturel Allende ! Mons-en-Barœul

Fiestallende ! Espace Culturel Allende ! Mons-en-Barœul samedi 27 septembre 2025.

Fiestallende ! Samedi 27 septembre, 19h30 Espace Culturel Allende ! Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-27T19:30:00 – 2025-09-27T23:00:00

Fin : 2025-09-27T19:30:00 – 2025-09-27T23:00:00

Rejoignez BeHop, déambulation futuriste au cœur de la ville,

Soyez les acteurs du Bal Chorégraphique pour un happening festif sur le parvis de l’Espace Allende !, et finissez la soirée en salle de spectacle pour un DJ set spécial Fiesta avec Malik Berki !

Espace Culturel Allende ! avenue Robert Schuman Mons-en-Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France

Venez fêter avec nous la réouverture de l’Espace culturel Allende ! avec un grand événement participatif sous le signe de la danse… fiesta lille3000

Be Hop – Cie Remue-Ménage