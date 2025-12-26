Fiest’Anim, Amagne
Fiest’Anim, Amagne samedi 21 mars 2026.
Fiest’Anim
Salle des Fêtes Arthur-Rimbaud Amagne Ardennes
Tarif : 15 – 15 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Concert des 3 groupes Hot Rock, les Kipenska, OtriBuvette et restaurationVente de billets à Intermarché Amagne
.
Salle des Fêtes Arthur-Rimbaud Amagne 08300 Ardennes Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert by the 3 bands Hot Rock, les Kipenska, OtriBeverage and cateringTicket sales at Intermarché Amagne
L’événement Fiest’Anim Amagne a été mis à jour le 2025-12-22 par Ardennes Tourisme