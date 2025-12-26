Fiest’Anim, Amagne

Salle des Fêtes Arthur-Rimbaud Amagne Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 0 EUR

Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21

2026-03-21

Concert des 3 groupes Hot Rock, les Kipenska, OtriBuvette et restaurationVente de billets à Intermarché Amagne
Salle des Fêtes Arthur-Rimbaud Amagne 08300 Ardennes Grand Est  

Concert by the 3 bands Hot Rock, les Kipenska, OtriBeverage and cateringTicket sales at Intermarché Amagne

