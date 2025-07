FIEST’ARLET Arlet

Venez vous amuser à Arlet grâce à une multitude de jeux a sensations !

Bataille de cotons-tiges géants, pétanque à l’aveugle, etc

Tout ces jeux serons suivis d’un concert gratuit, accompagné d’une buvette et de snacks sur place!

Arlet Arlet 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 47 55 mairie-arlet@bbox.fr

English :

Come and have fun in Arlet with a multitude of sensational games!

Giant cotton candy battles, blind petanque, etc

All these games will be followed by a free concert, with refreshments and snacks on site!

German :

Kommen Sie nach Arlet und amüsieren Sie sich bei einer Vielzahl von Spielen mit Nervenkitzel!

Riesige Wattestäbchenschlachten, blindes Boule-Spiel, etc

Im Anschluss an die Spiele gibt es ein kostenloses Konzert mit Snacks und Getränken!

Italiano :

Venite a divertirvi ad Arlet con una serie di giochi emozionanti!

Combattimenti di cotton fioc giganti, bocce cieche, ecc

Tutti questi giochi saranno seguiti da un concerto gratuito, con rinfreschi e spuntini in loco!

Espanol :

Ven a divertirte a Arlet con un sinfín de emocionantes juegos

Lucha de bastoncillos gigantes, petanca a ciegas, etc

Todos estos juegos irán seguidos de un concierto gratuito, con refrescos y aperitivos in situ

