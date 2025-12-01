Fievel et le nouveau monde Ciné enfants Apéro parents Café Les Valseuses Lannion

Fievel et le nouveau monde Ciné enfants Apéro parents

Café Les Valseuses 1 rue de la Coudraie Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-14 16:30:00

fin : 2025-12-14 18:30:00

2025-12-14

Le Ciné enfants Café parents proposé par La REF, c’est l’occasion de faire découvrir aux enfants des films rares et fun pendant que les parents papotent devant un café, une crêpe, une bière ou tout simplement décident de regarder le film en famille.

Cette fois, replongeons dans les années 80 avec le grand classique du cinéma d’animation Fievel et le nouveau monde

Restauration sur place avec les crêpes des Blés en folie. .

