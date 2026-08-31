Fièvre Espace culturel Le Nantholia Nantheuil

Informations pratiques

Nantheuil

Fièvre

Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-03 20:30:00

fin : 2027-06-03 21:30:00

Date(s) :

2027-06-03

Strasbourg, 1518 une fièvre dansante s’empare de la ville, poussant ses habitants à dans sans fin, jusqu’à l’épuisement. Inspirée par cette étrange épidémie historique, la chorégraphe Clémentine Bart poursuit sa recherche sur l’endurance physique et la puissance du collectif. Tout public.

Strasbourg, 1518 une fièvre dansante s’empare de la ville, poussant ses habitants à dans sans fin, jusqu’à l’épuisement. Inspirée par cette étrange épidémie historique, la chorégraphe Clémentine Bart poursuit sa recherche sur l’endurance physique et la puissance du collectif. Tout public. .

Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50 bit.thiviers@perigord-limousin.fr

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English : Fièvre

Strasbourg, 1518: A dancing fever grips the city, driving its inhabitants into an endless dance until they are exhausted. Inspired by this strange historical epidemic, choreographer Clémentine Bart continues her exploration of physical endurance and the power of the collective. Suitable for all audiences.

L’événement Fièvre Nantheuil a été mis à jour le 2026-08-31 par Isle-Auvézère